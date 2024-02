C'est enfin officiel : Jean Kindermans, l'architecte de Neerpede, relève son nouveau défi

Quelques semaines après avoir officiellement quitté le RSC Anderlecht, Jean Kindermans a été annoncé à l'Antwerp. Il y occupera le même rôle qu'à Neerpede, à savoir tête pensante de l'école de jeunes.

Jean Kindermans (59 ans) a quitté le Sporting d'Anderlecht cette saison, après de longs mois de tensions entre le formateur de Neerpede et la direction. Kindermans, qui a été à la base de la "découverte" de talents comme Youri Tielemans ou Romelu Lukaku, ne correspondait plus aux méthodes du club et à la volonté de modeernisation du centre de formation anderlechtois.

Bien vite, la nouvelle tombait : Kindermans allait rebondir du côté de l'Antwerp, qui met l'accent depuis quelques saisons sur la formation des jeunes. C'est désormais officiel : Jean Kindermans a pris ses fonctions au Great Old, en tant que "CEO Jeugd", chef du développement de l'école de jeunes.

Jean Kindermans (59) is bij RAFC begonnen als CEO Jeugd. 🤝🔴⚪



"Jeudi 1er février dernier, Jean Kindermans (59 ans) a débuté au RAFC en tant que CEO Youth. Il est sous contrat au Bosuil jusqu'à la saison 2028-29. En tant que directeur, épaulé par le responsable de la formation Steven Smet, il fera le pont entre le département jeunesse et la direction au sein de notre club", lit-on notamment dans le communiqué de l'Antwerp.