🎥 Josh Cullen en sauveur, Vincent Kompany exulte depuis les tribunes : l'exploit de Burnley à Chelsea

Burnley était trÚs mal embarqué à Stamford Bridge. Mais les Clarets ont réussi à arracher un point inespéré.

Après tant de fins de matchs calamiteuses et de points envolés de manières cruelles, c'est Burnley qui revient de nulle part pour climatiser Stamford Bridge.

Il faut dire que peu de supporters auraient misé une petite pièce sur les visiteurs, réduits à dix et mené sur penalty depuis la fin de la première mi-temps. Une double peine qui a d'ailleurs fait sortir de ses gongs Vincent Kompany, d'habitude si pondéré. Vince The Prince a lui aussi été exclu (on pourrait ainsi parler de triple peine) et a dû regarder le deuxième acte depuis les tribunes.

Une deuxième mi-temps qui aurait pu s'avérer très longue pour ses joueurs. Mais le coup de chaud a visiblement eu l'effet d'un électrochoc. Dès le retour des vestiaires, Burnley égalisait grâce à un certain Josh Cullen, qui y allait d'une magnifique reprise de l'extérieur du rectangle.

Josh Cullen sauve Burnley et Vincent Kompany

A un quart d'heure du terme, Cole Palmer (déjà buteur sur penalty) pensait bien offrir la victoire aux Blues. Mais en infériorité numérique, les Clarets sont une deuxième fois revenus au score via Dara O'Shea, sur un corner donné par Cullen.

Dara the ExplorerđŸ”„ pic.twitter.com/7Q98FmLDcQ — The Burnley Way (@TheBurnleyWay) March 30, 2024

Une performance de choix de la part de l'ancien milieu de terrain d'Anderlecht qui rapporte un point inespéré à son équipe. Troisième rencontre de rang sans défaite pour Burnley, qui n'est plus qu'à quatre points de Nottingham Forest, première équipe de la zone rouge.