🎥 Vincent Kompany pète les plombs après un penalty léger... et est exclu !

Burnley se déplace à Chelsea ce samedi après-midi ; un match très difficile pour les Clarets, et devenu encore plus compliqué après l'expulsion de Lorenz Assignon en toute fin de première période. Le jeune franco-togolais subissait là une double sanction, Chelsea obtenant un penalty au passage.

Pourtant, la faute d'Assignon sur Mykhaylo Mudryk semblait légère, l'Ukrainien en rajoutant une petite couche pour tromper l'arbitre. Vincent Kompany, en tout cas, semblait de cet avis. Le coach de Burnley l'a fait savoir avec virulence au corps arbitral.

Bien mal lui en a pris : Kompany a été exclu à son tour, et suivra la seconde période des tribunes. Le VAR avait entre temps validé la décision de l'arbitre principal. Si l'ancien entraîneur du RSCA a déjà été vu très énervé sur son banc de touche, c'est sa première carte rouge cette saison.

OMG THIS IS DISGRACEFUL. HOW IS THIS A PENALTY. REFEREE IS A MESS.



BURNLEY ROBBED.



pic.twitter.com/vBRouMKbum