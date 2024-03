Un seul être vous manque et tout est dépeuplé : "Le Club de Bruges cherche à retrouver quelqu'un comme lui"

La fin de saison va être longue au Club de Bruges. Les Blauw en Zwart cherchent à attirer de nouveaux joueurs, un nouveau coach, mais aussi un remplaçant à Vincent Mannaert.

Le départ de Vincent Mannaert va laisser un grand vide au Club de Bruges. A moins qu'il ne faille déjà parler au présent. C'est qu'on ne remplace pas du jour au lendemain quelqu'un qui a coordonné la politique sportive du Club pendant 13 ans.

S'il ne fera officiellement ses adieux cet été, l'ambiance est déjà à la fin de règne : Mannaert a déjà fait ses affaires et n'est presque plus jamais présent à Westkapelle, le complexe d'entraînement Blauw en Zwart.

Mignolet regrette le départ de Mannaert

A entendre Simon Mignolet, cela a un impact considérable sur la saison manquée des Brugeois. Il rappelle l'importance du directeur exécutif, notamment pour Ronny Deila, qui a perdu un soutien : "Un entraîneur a besoin de quelqu'un avec qui il peut parler de football et de tactique, mais qui, en même temps, peut être dur sur certaines décisions de l'entraîneur. Vincent était une telle caisse de résonance. C'est pourquoi le club cherche à retrouver quelqu'un comme lui".

Dans son interview accordée au Laatste Nieuws, Mignolet explique que Vincent Mannaert avait une influence considérable sur le vestiaire : "Tout le monde sait quel impact Vincent peut avoir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et on ne peut pas faire ça toutes les semaines ou sept fois par mois non plus. Vincent n'est venu dans le vestiaire que dans les moments importants".

Un dirigeant qui ne se cache pas dans les moments durs, c'est précisément ce dont aurait besoin le Club à l'approche de Playoffs plus que jamais incertains.