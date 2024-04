Thorgan Hazard ne jouera plus en 2024 : "C'est facile de relativiser, mais..."

Enorme coup dur pour Thorgan Hazard. L'international belge s'est gravement blessé au genou dimanche dernier face à l'Union.

Les images de Thorgan Hazard après sa chute ne présagaient rien de bon. Le joueur d'Anderlecht est touché aux ligaments croisés du genou droit.

La saison de l'ancien de Dortmund est finie. Il ne jouera plus pendant bien plus longtemps. Son indisponibilité est en effet estimée à au moins 8 mois.

Anderlecht : Thorgan Hazard ne jouera plus en 2024

En conférence de presse ce vendredi, Brian Riemer a confirmé la longue absence de Thorgan Hazard. "Il ne jouera plus en 2024", a déclaré le Danois selon Sudinfo.

A 31 ans, Hazard connait probablement le plus grand défi de sa carrière. Brian Riemer s'est montré peiné du sort de son joueur, qui a été très important cette saison pour les Mauves.

"Il a déjà une grande carrière derrière lui et c’est plus facile de relativiser mais il est évidemment déçu de ne pas pouvoir nous aider durant le reste de la saison. C’est une personne positive et un combattant, il reviendra."