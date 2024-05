Un autre cap impressionnant pour Jérémy "Perbut" : à presque 40 ans, l'attaquant français n'est toujours pas rassasié

L'ancien attaquant de Jupiler Pro League et du RFC Liège va disputer le 650e match de sa carrière, ce vendredi.

Jérémy Perbet n'évolue plus dans une division entièrement professionnelle, mais l'attaquant français de 39 ans (il fêtera ses 40 ans le 12 décembre) l'est encore. Sa soif de football n'est pas étanchée, et celui qui a commencé sa carrière au début des années 2000 n'est pas encore décidé à raccrocher.

En Belgique, Perbet est passé par Charleroi, avant de rejoindre Tubize, Lokeren et Mons. A suivi une aventure à Villarreal, puis à Basaksehir, avant de revenir porter les couleurs de La Gantoise, Courtrai, et du Club de Bruges.

Un sacré parcours, ponctué par un retour au Mambourg, un passage à Louvain avant de débarquer au RFC Liège, puis à Winkel, lorsque les Sang & Marine ont retrouvé le monde professionnel.

Le nouveau cap impressionnant dans la carrière de Jérémy Perbet

Jérémy Perbet évolue donc toujours en Nationale 1 et, même si son équipe de Winkel n'occupe que la dixième place du classement, continue de s'éclater. Cette saison, il a inscrit 11 buts, en 33 matchs.

Ce vendredi, Winkel se déplace à l'Olympic Charleroi et cette rencontre sera très spéciale pour Jérémy Perbet. En effet, l'attaquant disputera le 650e match de sa carrière. Une sacrée histoire, pour celui qui compte près de 300 buts.