Un Euro réussi... puis un départ vers un géant d'Europe pour Johan Bakayoko ? Un autre grand club a suivi le jeune Diable !

Si l'on parle souvent, à raison, de l'explosivité de Jérémy Doku sur le côté gauche, la Belgique est particulièrement bien servie avec, à droite, Johan Bakayoko.

International belge depuis l'arrivée de Domenico Tedesco à la tête de la sélection, l'ailier vient de sortir une saison pharamineuse avec le PSV Eindhoven, ornée de 14 buts et 14 passes décisives, toutes compétitions confondues.

Une saison qui devrait permettre au joueur de 21 ans de jouer un rôle important en Allemagne, même s'il devra se partager du temps de jeu avec Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere et d'autres.

Toutefois, l'itinéraire de Johan Bakayoko semble bien tracé, comme lui-même n'a pas l'air d'en douter. L'objectif est clair : réussir l'Euro, avant, peut-être, de s'offrir un transfert vers un géant d'Europe.

Ces géants, ils sont déjà intéressés. On a déjà parlé de Liverpool, d'autres clubs, mais il y a aussi un grand d'Italie qui aurait scouté le joueur à plusieurs reprises, selon les informations de Nicolo Schira : la Juventus.

Le journaliste italien ne précise pas si la Vieille Dame a l'intention de formuler une offre concrète au PSV, mais Johan Bakayoko figure, en tout cas, dans les petits papiers du club le plus titré de la botte.

