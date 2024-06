Officiel : Wouter Vrancken retrouve un banc en Pro League après son départ de Genk, et tourne une sacrée page

C'est désormais officiel. Wouter Vrancken succède à Hein Vanhaezebrouck sur le banc de La Gantoise. Une page se tourne chez les Buffalos.

On le savait depuis longtemps, des deux côtés. On n'attendait plus que l'officialisation, elle est arrivée.

Hein Vanhaezebrouck n'est plus l'entraîneur de La Gantoise. Si le club limbourgeois avait déjà officialisé le départ de Vrancken, il y a un mois, sa destination n'était pas encore, officiellement, connue.

Wouter Vrancken est le nouvel entraîneur de La Gantoise

Bien sûr, tout le monde savait que l'ancien entraîneur de Malines était attendu sur le banc des Buffalos, pour tourner la page Hein Vanhaezebrouck.

C'est ce que vient d'indiquer le club du nord du pays dans un communiqué, ce mercredi matin. "Aux côtés de Wouter Vrancken, nous accueillons également ses assistants Kevin Van Dessel (T2) et Glenn Vanryckeghem (préparateur physique). Wouter, Kevin et Glenn forment une équipe depuis leur passage au KV Mechelen."