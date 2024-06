Un retour à Anderlecht ? Romelu Lukaku lâche une bombe sur son avenir !

L'avenir de Romelu Lukaku est assez incertain. Prêté par Chelsea, l'attaquant belge ne restera certainement pas à l'AS Rome la saison prochaine.

L'été promet d'être à nouveau mouvementé pour Romelu Lukaku. L'attaquant de 31 ans devra se trouver une nouvelle porte de sortie.

Récemment, il a été cité du côté du club italien du Napoli. Ce mercredi, nous apprenons qu'une autre formation transalpine s'intéresserait à lui : l'AC Milan.

Romelu Lukaku l'affirme : il va revenir jouer à Anderlecht !

Enfant du RSC Anderlecht, Lukaku garde une immense affection pour le club bruxellois, où il a explosé il y a 15 ans. Un retour serait-il possible, avant même la fin de sa carrière de joueur ?

Dans une interview accordée à RTL Sports, Romelu Lukaku a ouvert la porte à cette éventualité. "Un retour à Anderlecht ? Ca va arriver ! Et bien plus tôt que les gens ne le pensent."

"Beaucoup plus tôt ? Oui, quand même. J'ai quitté la Belgique à 18 ans. Ma mère et mes enfants me manquent", a déclaré le meilleur buteur de l'Histoire des Diables Rouges.