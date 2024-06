Wouter Vrancken à La Gantoise, le choix parfait ?

Wouter Vrancken a été présenté mercredi après-midi par La Gantoise en tant que nouvel entraîneur. Le coach a de grandes ambitions et de grandes attentes sur ses épaules.

Il est de plus en plus évident que nous sommes en route vers un sérieux carrousel parmi les entraîneurs cet été. Hein Vanhaezebrouck quitte le KAA Gent, Mark van Bommel quitte le Royal Antwerp FC et Wouter Vrancken quitte le Racing Genk. Ce dernier fait maintenant le pas vers La Gantoise;

Le Club de Bruges a également été mentionné ces dernières semaines comme destination possible pour Vrancken, mais il est désormais clair que c'est Gand qui a remporté la course.

" Je ne veux pas faire de comparaison avec Genk. Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur mon départ, je n'en ai encore rien dit. Je n'en garde pas de cicatrices, ce match de barrage (contre La Gantoise) était étrange, mais je suis content que nous jouions en Europe", a déclaré Vrancken.

Wouter Vrancken, un bon choix pour Gand ?

Au KAA Gent, certains supporters auraient préféré que Hein Vanhaezebrouck reste, mais avec le nouveau patron Sam Baro, cela aurait été difficile. Même l'actuel assistant Danijel Milicevic était apprécié par certains supporters - mais ce n'est pas lui non plus qui a été choisi.

Vrancken est bien sûr aussi un ancien joueur bien connu - il a joué pour les Buffalos entre 2004 et 2006. Personne ne sera donc a priori contre "De Keizer". Mais est-ce une bonne association entre lui et Gand ?

Au cours des derniers mois, Vrancken s'est montré clair à plusieurs reprises envers sa direction à Genk, soulignant qu'une perte de qualité s'était produite cet hiver en raison de certains départs. Reste à savoir s'il pourra laisser une empreinte.

Hein Vanhaezebrouck a vu cet hiver Fofana, Cuypers et Gift Orban quitter le club. Même Gand n'a pas réussi à se renforcer à partir de janvier et a même manqué les Champions Play-offs

Un football offensif à la Planet Group Arena ?

C'est également l'un des plus grands problèmes potentiels auxquels Wouter Vrancken pourrait être confronté à Gand. Car s'il y a de l'argent disponible, alors il y a de nombreuses possibilités. Le style de jeu de Gand correspond en effet à celui de Vrancken.

Celui-ci a déjà utilisé cette saison différents schémas à Genk, où le football offensif est prôné. Aussi envers les supporters, qui ont souvent des exigences élevées. Cela pourrait être un mariage parfait, mais beaucoup dépendra de l'été (et de l'hiver).

En tout cas, il sera difficile de marcher dans les pas de quelqu'un d'autre, car La Gantoise a toujours obtenu une place en Europe au cours des dix dernières saisons. Vanhaezebrouck en a été l'architecte à sept reprises.