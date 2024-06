De retour au Standard, Marcos Camozzato a marqué contre l'une de ses légendes : "Je lui ai dit que c'était très spécial"

Marcos Camozzato était de retour à Sclessin pour la Circus Cup, dimanche. Champion à deux reprises avec les Rouches et vainqueur de la Supercoupe en 2008, le Brésilien a marqué contre l'une de ses légendes : Dida.

Le moment était spécial, pour Marcos Camozzato. L'ancien défenseur du Standard était de retour à Sclessin pour la Circus Cup, dimanche. Il a d'ailleurs marqué lors de la séance de tirs au but contre l'une de ses légendes, l'ancien gardien de l'AC Milan, Dida.

"Dida fait partie des plus grands gardiens brésiliens, et il était très bon dans les penaltys. Je lui ai dit après que c'était très spécial de marquer contre lui. Moi, quand j'étais petit, je suivais sa carrière. C'était l'un des plus grands gardiens du Monde" a déclaré l'ancien latéral brésilien au micro de Walfoot.be.

Dante, l'exemple de Marcos

Toutefois, Marcos n'a jamais eu l'occasion de jouer dans la même équipe que Dida. Le Brésilien qui l'a le plus marqué, celui qui a aussi porté les couleurs du Club de Bruges l'a rencontré à Sclessin, en la personne de Costa Santos Bonfim Dante.

"Je dirais que c'est Dante, l'ancien du Standard. Il joue encore ! Sa mentalité et sa qualité technique, c'est fantastique ! C'est un joueur que les jeunes doivent suivre, car sa mentalité fait vraiment la différence."

Dante qui vient d'ailleurs de prolonger son contrat à Nice, qu'il devrait honorer quasiment jusqu'à ses 42 ans. "Ce n'est pas juste jouer, c'est aussi le haut niveau. Il joue encore à haut niveau à bientôt 41 ans !"

Je pense que l'Argentine est plus forte que le Brésil"

Durant cet entretien, nous avons aussi interrogé Marcos sur les chances du Brésil à la Copa America, qui se tiendra cet été. Neymar va manquer la compétition, Lucas Paqueta est au cœur d'un scandale de matchs truqués, mais Marcos ne s'en fait pas pour son pays.

"C'est un moment difficile, il y a beaucoup de changements dans l'équipe nationale. Je pense que l'Argentine est plus forte que le Brésil, mais nous avons toujours beaucoup de qualité. Regardez la finale d'Europa League d'Ederson, le milieu de terrain. C'était magnifique."

"On a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent et d'autres qui sont déjà là. On a un nouveau noyau, de 23 à 25 joueurs, avec 15-20 autres joueurs qui prétendent à une place. C'est difficile de faire jouer tout le monde."