Non-match total pour un Diable en particulier, mais peu de vraies mauvaises notes : nos cotes après Belgique-Monténégro

Ce Belgique-Monténégro ne restera pas dans les annales. Peu de Diables ont marqué des points, mais on peut même considérer que certains en ont perdu.

Koen Casteels (8)

On le sait, la moindre de ses interventions sera scrutée à la loupe en raison du "dossier Courtois". Excellent en un-contre-un quand il le fallait, zen quand il était sous pression : le match qu'il fallait dans ce contexte particulier.

Maxim De Cuyper (7)

C'était le match parfait pour qu'il étale ses qualités offensives et techniques, il l'a fait. De Cuyper n'est pas venu pour jouer les utilités : il mettra une saine pression sur Arthur Theate, voire même facilitera la tâche à Tedesco s'il faut faire glisser Theate dans l'axe.

© photonews

Zeno Debast (6)

Peu sollicité, calme, précis. Le mettre à gauche de l'axe prive cependant la Belgique de sa vista à la relance, car en possession, Debast était beaucoup plus emprunté.

Wout Faes (5)

Comme Debast, très peu sollicité. Il a toutefois toujours cette tendance à aller faire la faute inutile ou à partir loin de ses buts.

Thomas Meunier (6,5)

Plutôt discret, il s'est cependant battu sur certains ballons comme un beau Diable, manquant même d'offrir un ballon décisif après un tacle jusqu'auboutiste. Pas fort aidé par Bakayoko.

© photonews

Amadou Onana (7,5)

Un vrai patron au milieu, qui dégage une impression de sérénité très rassurante. Précis, puissant, intelligent. Indispensable.

Arthur Vermeeren (6)

Quelques pertes de balle inutiles, notamment une passe très dangereuse plein axe en seconde période. Il se projette très bien vers l'avant en contre, mais manque encore de justesse ou d'audace dans le dernier geste.

Kevin De Bruyne (8)

Que dire ? Non seulement il était visiblement heureux d'être là, mais il a en plus été décisif. Plusieurs de ses centres étaient très dangereux, et il marque pour sa centième, même si ce n'est pas son plus beau but. La différence dans le jeu après sa sortie était frappante.

© photonews

Yannick Carrasco (4)

Oui, ses occasions, il se les est procurées ; mais en rater trois d'affilée, même face à un Sarkic en état de grâce, c'est trop. Un match nonchalant.

Loïs Openda (2)

Sa pire prestation en Diable et l'une des pires prestations d'attaquant de mémoire récente, peut-être égalée par le non-match en Autriche. Lukaku, même pas sur le banc, a dû fulminer de ne pas pouvoir monter et faire mieux. Mais pire que ses ratés, c'est son attitude incompréhensible sur le penalty qui noircit encore plus le tableau. Un soir à oublier.

Johan Bakayoko (6)

Le plus percutant du trio offensif en première période, mais trop peu d'impact ou de précision dans le dernier geste. Il aurait cependant dû comptabiliser un assist si Carrasco avait fini le job.

Remplaçants :

Axel Witsel (4)

On pardonnera cette montée fébrile à un joueur clairement taillé pour débuter un match et pas pour le prendre en cours de route. Mais ses passes ratées et son moment d'absence, qui n'ont heureusement rien coûté, sont étonnants de sa part... et seront fatals à l'Euro.

Jérémy Doku (7)

Il tente un peu trop souvent de faire le "show" et de placer les mêmes dribbles... jusqu'à ce que ça passe, changeant la perception de son entrée. Le dernier geste fait défaut mais aucun défenseur ne peut le stopper sans faire faute, et c'est un énorme atout.

Leandro Trossard (5)

Une montée insipide rattrapée par un penalty transformé... et fort heureusement vu le début de polémique.

Dodi Lukebakio (5)

Trop de tricotage sur son flanc sans jamais amener de réel danger.

Orel Mangala (5)

Bien moins en jambes et rayonnant qu'Amadou Onana, son entrée a coincidé avec une sérieuse baisse de rythme pour les Belges.

Timothy Castagne (5)

Même constat que les autres entrants : bien moins percutant que son concurrent. A priori, il partira titulaire en Allemagne, mais il faudra en faire un peu plus pour en être assuré...