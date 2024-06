Un retour... et le brassard pour Axel Witsel ! "On prend des risques, mais l'entraîneur nous le demande"

Un retour, un brassard, une victoire. La soirée d'Axel Witsel est réussie, même si le défenseur central de l'Atlético de Madrid reconnaît avoir eu besoin d'une dizaine de minutes avant d'entrer dans la rencontre.

Pour la première fois depuis le partage contre la Croatie qui envoyait la Belgique hors de la Coupe du Monde 2022, Axel Witsel a porté les couleurs des Diables, ce mercredi en match amical, contre le Monténégro. Le défenseur central s'est présenté au micro de la RTBF, après la partie.

"C'est beaucoup d'émotions. Après un an, ça faisait un petit peu bizarre au début, le premier entraînement, le premier jour. C'était comme si c'était la première fois. Ensuite, je me suis bien adapté et j'ai retrouvé mes marques."

"C'est bien de commencer par une première victoire, il y a eu beaucoup de changements en seconde période, mais je suis satisfait, surtout du premier acte."

© photonews

De retour, Axel Witsel a directement porté le brassard de capitaine

Monté au jeu à la pause, le joueur de l'Atlético de Madrid a porté le brassard de capitaine pendant la seconde période, à la surprise générale. "Kevin m'a donné le brassard dans le vestiaire, je ne m'y attendais absolument pas. Il n'y a pas besoin de ça pour être un leader, mais c'est bien de l'avoir et ça fait plaisir."

"J'ai mis cinq ou dix minutes à me mettre dedans, je suis monté crescendo et je me suis bien senti. Je dois m'habituer à mes coéquipiers et eux doivent encore s'habituer à moi. J'essaye d'assimiler la manière avec laquelle le coach veut jouer pour être prêt en Allemagne. Il me demande d'être calme au ballon et de construire de derrière. On prend parfois beaucoup de risques, mais c'est ce que le coach demande et on continuera à le faire."

Quand il a quitté la sélection, Axel Witsel faisait encore partie de la moyenne d'âge. Désormais, il évolue avec tous des joueurs qui ont cinq, dix, douze ans de moins que lui. "On se dit que le football, ça va vite. Ça fait super plaisir de pouvoir les entourer avec Kevin, Romelu, Yannick, Jan et d'autres. Aujourd'hui, c'était important que tout le monde ait du temps de jeu. On a très bien travaillé" a conclu Witsel.