OFFICIEL : Après le Standard, un nouveau challenge commence pour Steven Alzate

Il y a tout juste un mois, Steven Alzate retournait du côté de Brighton & Hove Albion. Cela n'était d'ailleurs une surprise pour personne, étant donné que son aventure à Liège était vouée à se terminer.

Arrivé au Standard à l'été 2022, Alzate aura joué une première saison assez intéressante chez les Liégeois sous Ronny Deila. Son prêt a été prolongé en vue de la dernière saison écoulée.

Faisant partie des titulaires indiscutables sous Carl Hoefkens, Alzate était ensuite rentré dans le rangs et ne faisait plus partie des plans d'Ivan Leko.

Ce mercredi, le club anglais de Premier League a annoncé que le contrat de Steven Alzate ne sera pas prolongé. "Le milieu de terrain Steven Alzate quittera Albion à l'expiration de son contrat à la fin du mois de juin", a communiqué Brighton.

Il aura joué 72 matchs pour les Seagulls. "Nous tenons à remercier Steven pour les efforts qu'il a déployés pendant son séjour au club et nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir", a déclaré le directeur technique David Weir.

Steven Alzate will leave Albion when his contract expires at the end of June, while Jack Hinchy, Leigh Kavanagh, Brody Peart, Tommy Reid and Bailey Smith have all been released.



We wish them all the best for the future. 💙🤍