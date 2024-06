Révélation incroyable de Christian Burgess sur la finale de Coupe de Belgique !

Sur X, anciennement Twitter, Christian Burgess a dressé le bilan de la saison de l'Union Saint-Gilloise. "Par où commencer ? Jouer à Anfield en Europe, puis les battre à Bruxelles. Être le capitaine de l'équipe contre Francfort, et les battre en déplacement pour se qualifier en huitièmes de finale de la Conference League. Remporter le premier trophée majeur du club depuis 110 ans avec une fracture du métatarse,..."

"Le plus grand nombre de victoires et le moins de défaites dans le championnat de Belgique en quarante matchs. Se qualifier, une nouvelle fois, pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Malgré toute cette euphorie, la déception demeure : nous sommes passés à un demi-point du titre. Mais nous pouvons être fiers de notre performance au-dessus de nos moyens."

"Nous avons perturbé le statu quo avec une fraction de leur budget. Merci pour tout votre soutien tout au long de la saison et maintenant, il est temps de se reposer, de guérir et j'ai hâte de vous revoir bientôt."

Si tout le monde savait que le défenseur central anglais de 32 ans n'avait pas terminé la saison au meilleur de sa forme, il n'était pas encore connu qu'il avait disputé la finale de Coupe de Belgique avec une petite fracture au pied. Christian Burgess a mordu sur sa chique, et ne le regrettera pas.

