Un prêt à l'AC Milan, une vente à Naples, une autre solution ? L'envie de Chelsea concernant Lukaku est claire !

Romelu Lukaku est, une nouvelle fois, dans une période charnière de sa carrière. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables, qui a, une nouvelle fois, renouvelé son envie de revenir au Sporting Anderlecht avant la fin de sa carrière, devrait toutefois poursuivre encore un petit peu son aventure en Italie.

En effet, son prêt à l'AS Roma arrive à son terme, et Chelsea souhaite vendre Big Rom', pour enfin récupérer une petite partie de son investissement.

Pour le moment, deux clubs sont principalement intéressés. Le Napoli, qui pourrait acheter Romelu Lukaku sous l'impulsion de son nouvel entraîneur et ancien mentor de notre compatriote, Antonio Conte, ainsi que l'AC Milan, qui serait plutôt intéressé par un prêt de l'attaquant.

On se doutait, déjà, de l'envie de Chelsea sur ce dossier, mais elle est confirmée par le célèbre journaliste italien, Fabrizio Romano. L'idée des Blues est bel et bien de vendre le Diable, au prix de 38 millions de livres, soit légèrement moins de 45 millions d'euros. Avantage Naples, donc, mais le club du sud de l'Italie devra mettre le prix... tandis que l'Arabie Saoudite surveille.

🔵🇧🇪 Chelsea insist they have no plans to loan out Romelu Lukaku as things stand.#CFC are aware of Napoli interest with Antonio Conte as new head coach, as initial approaches already took place.



£38m exit clause available for any club interested in Lukaku this summer. pic.twitter.com/gM0uCrXJ6y