Travailler avec Tedesco ou Kompany est bien différent, selon Vercauteren : "Je m'y attendais depuis le début"

Franky Vercauteren travaille en étroite collaboration avec Domenico Tedesco, un tout jeune entraîneur. Le directeur technique entretien avec l'Allemand une relation bien différente qu'avec Vincent Kompany, dans les rangs du Sporting d'Anderlecht.

Notre sélectionneur national, Domenico Tedesco, est jeune. Il n'a que 38 ans, mais cette donnée ne gêne absolument pas l'expérimenté Franky Vercauteren, directeur technique.

"J'ai toujours été un éducateur. Au lieu d'aider les jeunes joueurs, je me mets désormais au service d'un jeune entraîneur" a-t-il déclaré dans un entretien accordé à HUMO.

La coopération avec les Allemands, Tedesco et son staff, se déroule à merveille. "Travailler avec Domenico est un réel apprentissage pour moi, et parfois même une révélation. Mais je suis plus calme. Domenico est un peu... irritable. Et je peux apporter mon expérience. Ce sera son premier Championnat d'Europe. J’en ai vécu un en tant que joueur et deux Coupes du Monde."

Entre Vercauteren et Kompany, la relation n'a jamais été idéale

Cependant, sa dernière collaboration avec un jeune entraîneur, Vincent Kompany, ne s'est pas très bien terminée. Vercauteren a donné une réponse claire sur sa relation avec l'ancien entraîneur d'Anderlecht.

"Eh bien… Je n'avais pas le même lien avec Vincent qu'avec Domenico. Nous n’avons pas toujours partagé la même vision, mais je le savais d’avance. Le gros problème, c'étaient les autres. Disons simplement que cela aurait pu être résolu différemment."

Vercauteren estime également que l'arrivée de Vincent Kompany au Bayern est une bonne chose. "C'est son habitat naturel. Pas Burnley, mais les clubs comme le Bayern Mnuich, Manchester City, le FC Barcelone,..."

Cependant, Franky Vercauteren n'a adressé aucune félicitation à son élève d'il y a quelques années. "Nous n'avons plus été en contact depuis Anderlecht" a conclu le directeur technique.