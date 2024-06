🎥 Déception pour les Danois d'Anderlecht, consolés par un bijou de Christian Eriksen

Le Danemark s'est imposé, contre la Suède, lors de son premier match de préparation avant l'Euro 2024. Les quatre joueurs d'Anderlecht ont commencé la rencontre sur le banc, deux sont montés au jeu.

En même temps ou presque que le match des Diables, le Danemark et ses quatre joueurs du Sporting d'Anderlecht jouaient, aussi, leur premier match de préparation avant l'Euro 2024, contre la Suède.

Les Danois d'Anderlecht ont commencé sur le banc contre la Suède

Au rayon des compositions, les quatre Mauves, Delaney, Dolberg, Schmeichel et Dreyer sont sur le banc. Delaney est monté à l'heure de jeu, Dolberg à cinq minutes du terme.

Dans les faits marquants, l'ouverture du score très rapide de Pierre-Emile Hojbjerg, après deux minutes. L'égalisation d'Alexander Isak pour la Suède moins de dix minutes plus tard, et le but magnifique de Christian Eriksen en fin de rencontre pour donner la victoire aux Danois... dans le stade dans lequel il avait fait son malaise cardiaque, il y a trois ans.

Le Danemark recevra la Norvège, samedi, avant d'affronter la Slovénie, l'Angleterre et la Serbie en poule de l'Euro.