Avec Fink, Genk veut retrouver les sommets : "C'était le candidat idéal !"

C'est désormais officiel, Thorsten Fink est le nouvel entraîneur du KRC Genk. L'ancien coach de STVV remplace Wouter Vrancken.

Après seulement une saison à la tête de Saint-Trond, l'Allemand Thorsten Fink s'est offert un très beau transfert au KRC Genk. Le club limbourgeois accueille cette nouvelle avec beaucoup d'ambition, après une saison compliquée.

"Un simple coup d'œil à son palmarès suffit pour s'en convaincre : Fink est un gagnant. En tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur, il a remporté des trophées", a déclaré le directeur général Erik Gerits.

"En outre, il associe toujours ses résultats à un football positif et il ose intégrer les jeunes (...) Thorsten est donc la personne idéale pour diriger notre jeune groupe la saison prochaine", a continué Gerits.

Le directeur du football Dimitri De Condé a également rappelé les ambitions de Genk la saison prochaine. "Sur le plan national, nous visons à nouveau une place parmi les six premiers, après quoi nous voulons participer aux Champions Play-offs et décrocher un billet européen."

Fink a également réagi à sa nomination. "Le KRC Genk est l'une des meilleures équipes du championnat et un club au passé magnifique. En outre, le club et moi partageons la même philosophie. Le club est connu pour son excellent travail auprès des jeunes et possède une équipe prometteuse en Challenger Pro League. Je suis impatient de travailler avec tous ces talents. Je veux gagner des prix ici et faire mes preuves avec le club sur la scène internationale."