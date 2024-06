OFFICIEL : le Club de Bruges confirme un départ très attendu

Outre les épineux cas Andreas Skov Olsen et Antonio Nusa, le Club de Bruges a également sur la table les situations de plusieurs joueurs en fin de contrat prochainement.

Récemment, le Club a décidé de prolonger le contrat de son défenseur iconique Brandon Mechele, qui est désormais lié aux Blauw en Zwart jusqu'en juin 2027.

Ce ne sera pas le cas d'Eder Balanta (31 ans). Comme attendu, le contrat du milieu de terrain colombien n'a pas été prolongé par la direction.

Arrivé au Club de Bruges en septembre 2019 en provenance du FC Bâle pour 2,4 millions d'euros, Balanta n'a pas toujours convaincu. Il a d'ailleurs été prêté de janvier à juin 2023 à Schalke 04.

Cette saison, il aura joué un rôle assez relativement important au milieu de terrain dans le système de Nicky Hayen, montant en fin de match lors des Play-offs. Il quitte le Club après 144 matchs joués, 8 buts marqués et 3 assists.

Éder Balanta is einde contract & verlaat Club. Thanks for the memories, Éder! 💙🖤