Le Standard remercie trois membres de son staff !

La situation au Standard reste plus floue que jamais. Le club vient de remercier trois membres du staff médical, fidèles depuis plusieurs années.

À l'heure d'écrire ces lignes, il est toujours impossible de se prononcer sur l'avenir du Standard de Liège, et sur un éventuel rachat.

Ce mercredi matin, nous écrivions que Nicolas Lhoist, homme d'affaires belge, supporter du Standard et candidat annoncé à la reprise du club, n'aurait jamais eu l'intention de le faire.

Tout ce qu'on sait, c'est qu'en interne, 777 Partners, qui vient peut-être de faire un cadeau empoisonné au club en octroyant deux prêts à des taux incroyablement élevés, essaye de limiter les dépenses au maximum.

Trois membres du staff médical du Standard remerciés !

On apprend donc, par l'intermédiaire de Sudpresse, que le Matricule 16 vient de remercier trois membres de son staff médical, et pas des moindres. Il s'agit du docteur Bertrand Vanden Bulck ainsi que des deux kinésithérapeutes emblématiques du club, Ludovic Depreter et Julien Detaille.

Plus que jamais, le Standard est en train d'essayer de sauver sa peau.