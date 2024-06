Le Club de Bruges pourrait recruter l'une des révélations de la saison... grâce à Nicky Hayen ! "Déjà de grands souvenirs avec lui"

L'entraîneur du Club de Bruges, Nicky Hayen, a déjà pris Aboubakary Koita sous ses ordres à deux reprises. Un troisième épisode n'est pas totalement impossible.

Le Club de Bruges a remporté son 19e titre de champion de Belgique. Une remontée folle notamment attribuée à Nicky Hayen, qui a pu signer une prolongation de contrat en Venise du Nord.

Sa prolongation signifie que le Limbourgeois d'origine va pouvoir avoir son mot à dire sur le mercato des Blauw & Zwart. Et, lors d'un entretien avec le Nieuwsblad, un certain nom a été mentionné, celui d'Aboubakary Koita.

Auteur d'une grosse saison du côté de Saint-Trond, l'avant pourrait passer un palier dans sa carrière... aux côtés de son ancien mentor ? Pour la première fois, les deux hommes se sont croisés à Geel. Nicky Hayen était déjà l'entraîneur de Koita.

Aboubakary Koita pourrait-il retrouver Nicky Hayen au Club de Bruges ?

"Je peux encore le voir debout sur la table au camp d'entraînement. Il devait chanter. Super moment, car il était particulièrement timide. Ensuite, les chants sont devenus de plus en plus intenses et tout le monde a participé."

"Deux minutes plus tard, il était torse nu, sur cette table, en train de rapper et danser. J'en ai la chair de poule rien que d'y penser. J’ai rarement vu quelqu’un autant impliquer un groupe que lui."

Il y aurait donc une chance qu'il devienne un joueur du FC Bruges la saison prochaine. "Nous avons déjà connu deux excellentes expériences ensemble. Il y en aura-t-il une troisième ? Nous verrons", a déclaré Hayen à propos de celui qu'il a aussi côtoyé du côté de Beveren.

Koita est toujours sous contrat avec les Canaris jusqu'à la fin de la saison prochaine. Transfermarkt estime actuellement sa valeur à 5 millions d'euros. En 38 matchs, il a marqué 15 buts et délivré 3 passes décisives.