Une légende du football voit la Belgique aller au bout cet été : "Ils ont définitivement une chance !"

Les Diables Rouges iront à l'Euro en tant qu'outsider de la compétition. Certains observateurs les voient cependant candidats à la victoire finale.

Lors de la KDB Cup, organisée par Kevin De Bruyne à Drongen, un invité de marque était présent : Wayne Rooney.

La légende du football anglais, ancien joueur notamment de Manchester United et Everton, était venu supporter son fils lors de ce tournoi.

Rooney travaillera pour la BBC durant l'Euro et suivra donc de près les sélections nationales et leurs prestations. Il a dressé, au micro de Sporza, une liste de favoris à la victoire finale.

"Pour moi, les meilleurs pays sont l'Angleterre, la France et le Portugal. Mais l'Allemagne sera également dangereuse à domicile", a-t-il déclaré.

Il a également déclaré qu'il voyait bien la Belgique remporter l'Euro. "La Belgique est dans une phase de transition. Certains joueurs sont déjà un peu plus âgés et des plus jeunes ont rejoint le groupe. Les Diables Rouges auront de toute façon une chance, car au fil des années, nous avons déjà vu à quel point ils sont bons dans les grands tournois." Wait and see...