Un homme d'affaires belge pour sauver le Standard ? Le principal intéressé répond clairement aux rumeurs de reprise

Il y a une petite semaine, Nicolas Lhoist avait été cité par nos confrères de la RTBF comme un possible futur sauveur du Standard. L'homme d'affaires belge a démenti ces rumeurs, très clairement.

Qui va pouvoir sauver le Standard ? C'est la grande question que tout le monde se pose, alors que les clubs de D1A reprendront déjà le chemin des entraînements dans une petite quinzaine de jours.

Plusieurs noms circulent, évidemment, en bords de Meuse. Ces derniers jours, nos confrères de la RTBF avaient cité le nom de Nicolas Lhoist, riche homme d'affaires belge, comme candidat potentiel. Déjà président de l'Union Rochefortoise, qui évoluera en D1 ACFF la saison prochaine, il s'est exprimé sur cette rumeur, dans une interview accordée à MaTélé.

"J'ai été surpris de lire cet article. On y parle des perspectives de l'Union Rochefortoise et, parallèlement à ça, on parle de notre famille au Standard. Notre nom est associé à chaque changement d'actionnariat au Standard. C'est dû au fait que c'est un projet que nous aimons. Je suis supporter du Standard depuis que j'ai six ans et j'ai été abonné au stade."

Nicolas Lhoist ne sera pas le nouvel actionnaire du Standard

"Mais aujourd'hui, je vais devoir décevoir les supporters du club. Le projet de la famille Lhoist est à Rochefort, plus que jamais. On est tourné vers l'avenir. Je tiens à le démentir officiellement : non, la famille Lhoist n'entrera pas dans l'actionnariat du Standard, même si la situation du club nous affecte fortement. J'espère vraiment que le Standard trouvera la bonne solution dans les semaines à venir."

S'il ne nie pas avoir été en discussion avec le club, celles-ci n'ont jamais été plus loin. "Je connaissais déjà Bruno Venanzi avant qu'il n'arrive au Standard. Forcément, il y a eu des prises de contact. Mais la différence entre ça et se positionner réellement sur un projet comme le Standard est énorme. Je n'ai pas passé un bon week-end, certaines personnes à Rochefort ont cru qu'on abandonnait le club, d'autres à Liège ont cru que notre famille arrivait parmi les actionnaires du Standard" a conclu Nicolas Lhoist, qui a donc définitivement mis fin à cette rumeur.