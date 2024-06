Entre Sergio Conceiçao et son nouveau club, l'accord serait conclu !

Annoncé officiellement sur le départ du FC Porto il y a quelques jours, Sergio Conceiçao serait déjà très proche d'avoir retrouvé son nouveau club. L'entraîneur portugais devrait s'engager à l'Olympique de Marseille.

Il y a quelques jours, Sergio Conceiçao était, après de nombreux mois de rumeurs, enfin annoncé sur le départ du FC Porto, officiellement. En cause, notamment, sa prolongation de contrat, onéreuse et signée juste avant l'arrivée du nouveau président, André Villas-Boas.

Pour l'ancien joueur et entraîneur adjoint du Standard, ce sera donc un nouveau défi. Et, de manière assez surprenante pour certains, et finalement assez logique pour d'autres quand on regarde de plus près au fighting-spirit de la personne, sa carrière devrait se poursuivre sur le banc de l'Olympique de Marseille.

Sergio Conceiçao sur le banc de l'OM, ce serait fait !

En effet, le média français Foot Mercato indique que l'entraîneur portugais a conclu un accord, ce mercredi, avec le club phocéen sur la base d'un contrat de trois ans.

Nos voisins précisent que le dossier a été difficile a gérer pour les dirigeants marseillais, qui ont travaillé jours et nuits pour boucler le deal. En effet, Conceiçao aurait eu d'autres possibilités, mais aurait choisi l'OM pour continuer sa carrière d'entraîneur.

Toujours selon nos confrères français, l'arrivée de Sergio Conceiçao à l'OM devrait être officialisée ce vendredi.