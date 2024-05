Inattendu : retournement de situation pour Besnik Hasi !

C'est le cas notamment de Saint-Trond. Les Canaris ont récemment appris le départ de leur coach, Thorsten Fink. L'Allemand a lui-même annoncé la nouvelle.

Pour le remplacer, les Trudonnaires pensent à Besnik Hasi, qui officie à Malines. L'Albanais était d'ailleurs pressenti sur le départ cet été.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, Hasi serait donc pisté par Saint-Trond, qui désire le rencontrer prochainement. (Plus d'informations ICI).

Cependant, le journaliste belge a publié une update ce mardi. Il explique que, finalement, Besnik Hasi aurait réussi à rester à Malines pour la saison prochaine.

Hasi aurait rencontré la direction cette semaine. Les deux camps seraient parvenus à un accord de principe. Des discussions supplémentaires devraient avoir lieu afin de fixer la durée de la prolongation de contrat.

🔴🟡 Infos #KVM :

🇦🇱 Despite #STVV last minute interest, Besnik Hasi decided to stay at KV Mechelen.

✅ As been told on Sunday, Hasi had a round of talks scheduled with #KVMechelen leaders this week and they reached an agreement in principle. Further talks needs to take place… pic.twitter.com/LVRWQBgM8g