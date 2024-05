🎥 L'anecdote géniale sur le mythique but de Kompany : "J'ai failli faire un AVC !"

C'était il y a 5 ans. Alors que Manchester City se battait pour le titre en Premier League, Vincent Kompany a offert un moment d'anthologie.

La bataille pour le titre en Premier League fait toujours autant rage et nous offre pratiquement chaque année des dénouements dignes d'un blockbuster américain.

Cette saison encore, le titre se jouera lors de la dernière journée, entre Manchester City et Arsenal. Les Citizens dominent le championnat anglais depuis des années. C'était déjà le cas en 2019.

Cette année-là, alors pris dans une lutte folle avec Liverpool, les Mancuniens ont remporté le titre grâce à un but venu d'ailleurs de leur capitaine, le Belge Vincent Kompany. Face à Leicester dans un match crucial, il avait décoché une frappe surpuissante en pleine lucarne.

Jurgen Klopp, qui entraînait déjà les Reds à cette époque-là, s'en souvient très bien. “Le moment où Vincent Kompany a touché le ballon, je suis très heureux de ne pas avoir subi accident vasculaire cérébral, car c’est ce que l’on doit ressentir. Je me souviens parfaitement du moment où j’étais allongé sur le canapé en train de regarder le match et de me dire : 'Maddison, bloque-le, arrête-le'. Depuis, je n’aime pas Maddison", a plaisanté le coach allemand dans une interview accordée à TheRedmenTV.

"J’étais en colère contre Brendan Rodgers ce jour-là parce qu’il aurait dû le faire sortir, il était fatigué. C’est juste une affaire personnelle, je n’ai aucun problème avec lui (James Maddison)."