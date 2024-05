Un grand club en concurrence avec Anderlecht pour le transfert de ce Diable Rouge

Koen Casteels devrait quitter Wolfsburg cet été et se diriger vers un autre championnat. Cité du côté d'Anderlecht, c'est désormais en Ecosse que son nom circule.

Du côté d'Anderlecht, si tous les yeux sont rivés sur dimanche pour une ultime tentative d'arracher le titre de champion de Belgique après la désillusion face au Club Bruges dimanche, on pense également au mercato.

Du côté des possibles départs, on peut citer Kasper Schmeichel. En effet, ce dernier dispose d'un contrat qui court jusqu'au mois de juin mais également d'une option d'un an derrière.

Cependant, le Danois n'a toujours pas pris sa décision et ne devrait pas le faire avant la fin de l'Euro. Du côté d'Anderlecht, on aimerait sécuriser le poste de gardien de but en vue de la saison prochaine.

Anderlecht en concurrence avec le Celtic pour Casteels

Ainsi, récemment, le Nieuwsblad annonçait le nom de Koen Casteels parmi les cibles du côté du Lotto Park. Néanmoins, les Mauves vont devoir faire face à de la concurrence.

Dans des informations rapportées par la Dernière Heure, le nom du Diable Rouge est également sur la table du côté du Celtic. Le tout frais champion d'Ecosse 2023-2024 envisagerait Casteels comme remplaçant de Joe Hart qui va prendre sa retraite en fin de saison.

La condition de jouer la Ligue des Champions est déjà remplie du côté du Celtic, qui disputera la phase de poules lors de la saison 2024-2025.