Anderlecht penserait à un Diable Rouge pour remplacer Kasper Schmeichel !

Jesper Fredberg est déjà en train de préparer la saison prochaine. La situation des gardiens de but n'est pas encore claire. Si Kasper Schmeichel part, ils visent déjà très haut. En effet, le Diable Rouge Koen Casteels serait ciblé.

Schmeichel, à 37 ans, est actuellement en grande forme, mais son contrat expire en juin. Il y a une option pour le prolonger d'un an, mais il n'est pas encore certain que cela se concrétisera. Une décision ne sera prise qu'après l'Euro.

En attendant, Anderlecht a établi une liste de remplaçants potentiels. Ils recherchent à nouveau un gardien avec de l'expérience et des qualités de jeu au pied, selon le Nieuwsblad.

Ainsi, ils se sont tournés vers Koen Casteels. Il figure en bonne place sur la liste des successeurs potentiels de Schmeichel. L'international belge, huit fois Diabe Rouge, est prêt pour une nouvelle aventure après neuf ans à Wolfsburg.

La Ligue des Champions comme atout

Il a déjà indiqué qu'il ne prolongerait pas son contrat arrivant à expiration, il sera donc libre cet été. Casteels a annoncé depuis des mois qu'il quittera Wolfsburg mais aucun nouveau club ne s'est encore manifesté.

Si Anderlecht veut agir, remporter le titre et se qualifier directement pour la Ligue des Champions serait un argument de poids. Cela rapportera non seulement 30 millions d'euros, mais Casteels n'a disputé que deux fois la compétition européenne la plus prestigieuse avec Wolfsburg.

Cela pourrait aider le RSCA à parvenir à un accord sur le salaire et les primes potentielles. Le niveau de salaire auquel Casteels est habitué en Allemagne est en effet considérablement plus élevé. Cependant, il faudra peut-être faire des compromis.