🎥 Sa blessure, la finale de la Ligue des Champions...et les Diables Rouges : Thibaut Courtois sort du silence

Le Real Madrid jouera la finale de la Ligue des Champions ce samedi face au Borussia Dortmund. Avec Thibaut Courtois dans les buts ?

L'actualité autour de Thibaut Courtois est à nouveau très chaude. A peine de retour, le gardien belge est pressenti comme titulaire en finale de la Ligue des Champions.

Au micro de RTL Sports, il a d'abord parlé de sa grave blessure de début de saison. "Physiquement, je crois que je me sens mieux maintenant, après la deuxième petite blessure, qu’en mars. Mentalement et dans les buts, je me sens très bien."

Thibaut Courtois évoque sa fin de saison...et les Diables Rouges

Avant d'évoquer une éventuelle présence en finale de la Ligue des Champions, qui se jouera ce samedi face au Borussia Dortmund. "Le coach sait (Carlo Ancelotti, nda) que je suis à 100 %, que je m’entraine bien, après, c’est à lui de décider. Si je n’étais pas prêt, je l’aurais dit. S’il me met, je serai prêt, s’il ne me met pas, je serai le premier pour aider l’équipe."

Courtois a expliqué il y a quelques mois qu'il ne sera pas présent avec la Belgique à l'Euro. Récemment, plusieurs rumeurs l'envoyaient pourtant dans la présélection de Domenico Tedesco.

Il a décidé de ne pas s'éténdre sur le sujet. "Aujourd’hui, on parle juste de la Champions League. Je ne vais pas parler de ça."