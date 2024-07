Un transfert incroyable pour Anderlecht ? Jesper Fredberg rêve d'une vraie star !

Anderlecht va-t-il réussir l'un des transferts de l'été ? Comme l'année passée avec Kasper Dolberg, Kasper Schmeichel et Thorgan Hazard, Jesper Fredberg a un gros nom dans le viseur.

Depuis le mercato estival 2023, Jesper Fredberg a prouvé qu'il était capable de réaliser de petits miracles. À savoir : attirer de grands noms au RSC Anderlecht, malgré un budget inférieur à un club comme le FC Bruges.

Ainsi, des stars certes sur le déclin ou en besoin de rebond avaient débarqué au Lotto Park : Kasper Schmeichel, Kasper Dolberg, Thomas Delaney et bien sûr Thorgan Hazard. De quoi permettre de rêver cet été. Mais le coup dont rêve Fredberg ferait pâlir même ces derniers cités.

En effet, selon le Nieuwsblad, Anderlecht aurait en tête de faire venir... Christian Eriksen (30 ans). Le meneur de jeu danois a encore un an de contrat à Manchester United et semble se diriger vers un départ, auquel cas le RSCA serait l'une des destinations potentielles.

Anderlecht a des arguments

Un coup qui serait le plus gros de l'ère Fredberg, et peut-être l'un des plus gros de l'histoire du club avec bien sûr le rapatriement de Vincent Kompany. Car Eriksen, encore titulaire et même buteur à l'Euro 2024, a retrouvé de sa superbe après le dramatique incident cardiaque de 2021 qui a failli lui coûter la vie.

Le Nieuwsblad explique cependant que le RSCA a des arguments, et non des moindres. Les connexions danoises du club, bien sûr. Mais aussi la présence de Jan Vertonghen, ami depuis l'ère Tottenham où il a disputé 302 matchs et marqué 69 buts. C'est aussi avec Brian Riemer comme adjoint que Christian Eriksen s'est relancé, à Brentford, après son arrêt cardiaque.

Le dossier sera encore long et complexe, car d'autres clubs (notamment l'Ajax Amsterdam où Eriksen s'est révélé) seraient sur le coup. Mais si Fredberg réussit ce coup, les supporters d'Anderlecht seront aux anges...