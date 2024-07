Nouveau défi surprenant pour cet ancien grand talent d'Anderlecht, qui s'est un peu perdu en route

L'ailier belge de 25 ans Jason Lokilo quitte Hull City, où il évoluait depuis 2023 sans réellement s'être imposé, et va rejoindre le CSKA Sofia, en Bulgarie.

Un nouveau défi dans les pays de l'Est pour l'ancien international belge en équipes de jeunes, qui avait déjà évolué en Pologne, au Gornik Leczna, en 2021-2022.

Lokilo, formé à Anderlecht, avait rejoint Crystal Palace très jeune mais ne s'y est pas imposé, n'y disputant qu'un petit match avant d'être prêté à Lorient et aux Doncaster Rovers.

Resté à Doncaster, il y dispute 40 matchs en tout, avant de passer par la Pologne, la Turquie ou encore les Pays-Bas. En 2023, il rejoint Hull City, où il dispute 21 matchs avant donc de rejoindre le CSKA Sofia.

Jason Lokilo has signed for CSKA Sofia for an undisclosed fee.



All the best, @jasonlokilo 🤝#hcafc