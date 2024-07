La toute première victoire de Pocogoli en championnat ? Deux absents majeurs en défense, Puertas toujours concerné

Sébastien Pocognoli a bien débuté à l'Union en remportant la Supercoupe contre le Club de Bruges. Avant une première victoire en championnat ?

Demain, l'Union Saint-Giloise retrouvera le chemin de la compétition avec l'intention d'à nouveau déjouer les pronostics en se reconstruisant immédiatement malgré les départs, à commencer par celui du coach Alexander Blessin.

Sur le coup de 16h, Sébastien Pocognoli tentera de décrocher sa toute première victoire en Pro League en tant qu'entraîneur principal. Ce sera à suivre du côté de Dender.

Puertas est toujours concerné

Pour ce déplacement chez le promu, Poco devra composer avec deux absents en défense : Christian Burgess et Ross Sykes ne seront pas de la partie.

"Ross passera un scanner lundi, et nous en saurons plus ensuite. Christian est encore en convalescence, ce qui prendra plus de temps. Il doit d'abord ne plus ressentir de douleur" précise Pocognoli, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. Le retour des deux hommes pourrait donc prendre un certain temps.

Cameron Puertas est en revanche disponible malgré son départ à venir : "Nous sommes régulièrement en contact et pour le moment, il n'y a aucun signal indiquant qu'il ne peut pas jouer. Nous avons beaucoup de nouveaux joueurs, le fait que Cameron soit toujours là aide d'une certaine manière les nouveaux à mieux s'adapter à l'entraînement. C'est plus facile pour construire sur les bases de la saison dernière".