Pour Hein Vanhaezebrouck, le futur champion ne fait pas de doutes : "En dessous, il y aura six outsiders qui vont lutter pour les Playoffs 1"

La Pro League reprend ses droits ce soir. Pour Hein Vanhaezebrouck, c'est le futur champion qui ouvre le bal à domicile.

En tant que champion en titre, le Club de Bruges a l'honneur de donner le coup d'envoi de la nouvelle saison de Pro League à domicile contre Malines. Interrogé par Het Nieuwsblad, Hein Vanhaezebrouck est certain que les Blauw en Zwart vont confirmer leur sacre : "C'est le favori numéro un pour le titre. En dessous, vous avez six outsiders qui se battront pour les Playoffs 1". poursuit l'ancien entraîneur de La Gantoise.

"Après notre titre avec Gand, je pensais vraiment que le Club de Bruges allait complètement prendre la main en Belgique. En Suisse, vous aviez Bâle qui a été champion huit années d'affilée, en France, Lyon a également connu une telle période..." poursuit l'ancien entraîneur de La Gantoise.

Mais il n'y est pas arrivé. Bien sûr, ils sont régulièrement devenus champions, mais ils n'ont pas pu creuser l'écart que j'attendais" a continué Vanhaezebrouck.

La saison de la confirmation pour Nicky Hayen

Actuellement sans club, il estime que les Brugeois avaient les moyens de plus encore creuser l'écart : "Ils ont beaucoup d'argent, plus que toutes les autres équipes, mais si vous voulez vraiment devenir le Bayern de Belgique, vous devez également bien dépenser cet argent et prendre de meilleures décisions".

Un poste symbolise à ses yeux ces manquements : "Ils ont acheté une fois un attaquant pour sept millions. Ça n'a pas marché. Ils en ont aussi acheté un pour dix-sept millions. Ca n'a pas marché non plus". Malgré les critiques, Igor Thiago s'est avéré une excellente affaire. Gustaf Nilsson fera-t-il à son tour oublier Roman Yaremechuk ?