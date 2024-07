Will Still peut avoir le sourire : le Racing Lens réalise un joli coup

Le Racing Lens a annoncé l'arrivée de Malang Sarr, qui débarque en provenance de Chelsea. Un joli coup pour les Sang & Or de Will Still.

Malang Sarr (25 ans) quitte Chelsea et rejoint le Racing Lens jusqu'en 2026, avec une saison supplémentaire en option, a annoncé le club nordiste ce vendredi. Un joli coup puisque le défenseur central français, autrefois coté à 18 millions d'euros, arrive gratuitement de Londres. Sarr avait rejoint les Blues en 2020 en provenance de l'OGC Nice, mais ne s'y était pas imposé, ne disputant que 21 matchs depuis pour Chelsea. Prêté à Porto, puis à l'AS Monaco, il restait sur une saison totalement blanche à Chelsea. Le Racing Lens prend donc le pari de relancer l'ex-international U21, considéré à l'époque comme l'un des grands espoirs de Ligue 1 à son poste. Un joli défi pour Will Still, nouvel entraîneur des Sang & Or. "Un défenseur qui a du punch ! Arrière costaud, performant dans les airs et doté d’une grande expérience du haut niveau, Malang Sarr débarque en Artois. Le gaucher de 25 ans a paraphé avec le Racing un contrat de deux saisons jusqu’en 2026, plus une année en option", lit-on dans le communiqué officiel du RC Lens.