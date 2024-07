Ivan Leko se réjouit de l'arrivée de David Bates au Standard, puis rejoint Thorsten Fink : "Notre équipe n'est pas complète, on n'est pas prêt"

En conférence de presse, ce vendredi, Ivan Leko, en français, a commenté l'arrivée de la cinquième recrue du Standard, David Bates, et a fait un état des lieux de son équipe à deux jours du premier match de championnat des Rouches, à Genk.

C'est désormais officiel, David Bates est la cinquième recrue estivale du Standard. En conférence de presse, ce vendredi, Ivan Leko a commenté l'arrivée du défenseur central écossais, arrivé de Malines pour 500.000€.

"Je suis heureux de l'arrivée de David Bates. J'avais déjà dit il y a quelques semaines que nous avions besoin d'un défenseur dans ce style. Il va donner de l'expérience et la bonne mentalité, c'est quelqu'un qui a du leadership. Il connaît le championnat, c'est un renfort de qualité pour nous."

Celui qui avait découvert la Jupiler Pro League au Cercle de Bruges, en août 2020, sera déjà disponible pour le premier match de la saison, à Genk, puisque le club à reçu son permis de travail, en cette fin de semaine. Une aubaine pour Leko, qui compte déjà le nombre de joueurs absents.

"Il a fait presque toute la préparation avec Malines, il a joué 45 minutes, voire 90 minutes par match. Il aura besoin de quelques jours, quelques petites semaines d'adaptation, mais il ne faudra pas beaucoup de temps. On va voir dimanche..."

Thorsten Fink et Ivan Leko sont d'accord : leur équipe n'est pas prête

Un mois et demi avant la fin du mercato, mais à deux jours seulement de la reprise du championnat (pour les Rouches, car la Pro League reprendra déjà ce vendredi soir par une affiche entre le Club de Bruges et Malines), le T1 se retrouve déjà avec un noyau décimé, et comblé par les mêmes jeunes du SL16 FC qui ont terminé à la dernière place de la dernière Challenger Pro League. À Genk, les Rouches devront limiter la casse.

"Notre équipe n'est pas complète. On n'est pas prêt, mais c'est aussi le cas d'autres équipes. La période des transferts est très longue, elle se terminera début septembre (NDLR : le vendredi 6 septembre à minuit) et on aura déjà joué six matchs. C'est une situation difficile pour toutes les équipes." Une déclaration semblable à celle de Thorsten Fink, l'entraîneur de Genk, quelques heures auparavant (lire ici).

"On a perdu 15 joueurs, c'est très compliqué, mais on se concentre sur les choses positives. Les joueurs travaillent bien, dans un bon état d'esprit, avec des nouveaux membres dans le staff qui font tout pour que l'ambiance soit bonne. On espère que chaque semaine qui arrivera sera meilleure. Dimanche, on connaîtra la réalité. Après le match, on verra."