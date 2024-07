Tarik Tissoudali et Julien De Sart, deux départs simultanés ? Sven Kums tire la sonnette d'alarme pour La Gantoise

Mercatos après mercatos, La Gantoise continue de vendre ses meilleurs joueurs. Sven Kums est inquiet de tous ces départs.

Après la victoire face au Vikingur Gota, le vestiaire gantois a dit au revoir à Tarik Tissoudali, en route vers le PAOK Salonique. Le penalty converti par Julien De Sart ressemblait également à un cadeau d'adieu avant son départ au Qatar.

"Une carrière de footballeur est courte" : Sven Kums comprend qu'il faut parfois saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. "Est-ce que j'aurais fait ça à son âge? Aucune idée, ce sont des choses que vous devez décider pour vous-même sur le moment".

"Je ne connais pas non plus les détails de son offre du Qatar. Ce n'est pas à moi de juger, après tout, je suis aussi parti une fois. De Sart est en tout cas très apprécié ici et il nous manquerait s'il partait" poursuit l'ancien Soulier d'Or.

Sven Kums attend des renforts

Outre De Sart et Tissoudali, il y a également de l'intérêt pour Matias Fernandez-Pardo. Pour Sven Kums, la donne est simple : il faut absolument du renfort. Parce qu'après s'être déforcée lors du mercato d'hiver, La Gantoise pourrait une nouvelle fois pâtir de ces départs.

"Comparé au début de la saison dernière, nous avons perdu une partie de notre richesse offensive. J'espère qu'il y aura encore du renfort, surtout si d'autres joueurs partent. C'est la nature d'un mercato, ça peut aller vite".