Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/07: Lukaku - Alzate - Onuachu - Fernandez Pardo - Smith Rowe

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Lukaku - Alzate - Onuachu - Fernandez Pardo - Smith Rowe

Romelu Lukaku en stand-by mais Naples n'abandonne pas : les derniers détails du dossier

Où évoluera Romelu Lukaku la saison prochaine ? L'attaquant des Diables est officiellement un joueur de Chelsea, mais ne participe pas à la tournée de préparation et attend une solution, qui devait être le Napoli. (Lire la suite)

Paul Onuachu espère bien quitter l'Angleterre pour de bon, un an et demi après son transfert

Le transfert de Paul Onuachu à Southampton ne s'est pas passé comme prévu. Un an et demi plus tard, l'ancien buteur de Genk souhaite déménager pour de bon à Trabzonspor, où il s'est relancé en prêt la saison passée. (Lire la suite)

Après son retour au Standard, Steven Alzate va-t-il signer... pour un autre club de Pro League ?

Steven Alzate était revenu au Standard la saison passée, prêté par Brighton & Hove Albion. Désormais libre de tout contrat, il serait suivi par un autre club de Pro League. (Lire la suite)