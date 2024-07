"Je pense qu'on verra un Standard compétitif" : les Rouches capables de rivaliser avec Genk, dimanche ?

Dimanche, la version 2024-2025 du Standard, grandement garnie par les jeunes du SL16 FC, tentera de rivaliser avec le Racing Genk, à la Cegeka Arena. Une rencontre préfacée par Ivan Leko, en conférence de presse.

Ivan Leko a vécu une préparation difficile avec le Standard. Plusieurs de ses cadres souffraient encore de blessures encourues la saison dernière ou s'en sont occasionnée une nouvelle cet été, et l'entraîneur croate a souvent été forcé de puiser dans les réserves du SL16 FC pour confectionner son noyau. Ce qui sera aussi un petit peu le cas, ce dimanche à Genk, puisque le T1 n'a toujours pas récupéré un paquet de joueurs.

En conférence de presse, ce vendredi, Leko est revenu sur la préparation du Standard, qu'il a jugé bonne. Les Rouches sont supposés avoir progressé sur le plan physique et dans les phases de jeu collectives, surtout défensivement, secteur particulièrement visé par le Croate.

Tout le monde sait qu'on a perdu quinze joueurs et qu'on en a signé cinq. On n'est pas au complet, mais on travaille bien"

"Ça fait quatre ou cinq semaines qu'on travaille bien avec les joueurs. Dimanche, on verra la réalité. Tout le monde sait qu'on a perdu quinze joueurs et qu'on en a signé cinq. On n'est pas complet, mais les joueurs travaillent bien et c'est une bonne chose."

"Avant le match, j'ai un bon sentiment. Je suis très content du nouvel état d'esprit dans le groupe. Il y a eu beaucoup de changements, dans l'équipe, dans le staff médical. Mais tout le monde a le sourire et travaille pour changer la situation."

Le Standard pourra-t-il rivaliser avec le Racing Genk ?

S'il sait que le déplacement à la Cegeka Arena sera tout sauf aisé, Ivan Leko est satisfait de la préparation de ses joueurs et attend de voir le résultat. Avec la réception du Club de Bruges lors de la deuxième journée, les Rouches auront de quoi rapidement être fixés.

"Dimanche, je veux voir un Standard compétitif, et j'ai le sentiment qu'on le sera. C'est important, c'était un objectif de la préparation, le fait d'être compétitif le plus vite possible. On a perdu beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de D1B et on a besoin de temps. On sait que le championnat belge est difficile, il faut être bien préparé physiquement, mentalement et avoir des joueurs capables de changer le match. Je pense qu'on verra une équipe qui sera là, contre un bon adversaire, avec un nouvel entraîneur qui travaille bien et qui produit de bon football."