Un jeune talent belge joue une mi-temps avec la Juventus... qui se fait humilier par un club de D2 !

La Juventus affrontait Nuremberg, club de D2 allemande, ce vendredi. Avec une équipe hybride, et du temps de jeu pour le jeune Samuel Mbangula, la Vieille Dame... a été écrasée !

Les résultats surprenants ne sont pas rares en préparation estivale, et les défaites de grands clubs n'ont rien de surprenant. Récemment, c'est le Borussia Dortmund qui l'apprenait en tournée asiatique, lourdement battu par une équipe thaïlandaise (4-0).

L'humiliation vécue par la Juventus est un peu moindre. La Vieille Dame s'est en effet inclinée, certes lourdement elle aussi, face au FC Nuremberg, actuellement en 2.Bundesliga mais habitué de l'élite allemande.

Thiago Motta, nouvel entraîneur de la Juve, a naturellement fait tourner son effectif pour ce match amical, perdu sur le score de 3 buts à 0. Dans le onze de base, on trouvait toutefois des noms comme Khephren Thuram et Manuel Locatelli.

À la pause, cocorico : un joueur belge est monté au jeu. Samuel Mbangula (20 ans), international U21, a pu goûter à l'équipe A pendant une mi-temps, alors que son équipe était menée 1-0. Dusan Vlahovic, Mattia Perin ou encore Timothy Weah montaient également pour l'occasion.

Malgré Mbangula, la Juventus n'a rien pu faire en seconde période non plus, avec un onze majoritairement composé de jeunes pousses. Les autres buts de Nuremberg sont tombés aux 87e et 89e minutes. Motta a encore du boulot, mais il lui manquait la majorité de ses cadres.