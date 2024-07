L'adversaire du Standard, "pas prêt" ? La drôle de déclaration de Thorsten Fink

Ce dimanche, le Standard se déplace à Genk pour lancer sa saison 2024-2025. Un sacré défi pour des Rouches qui n'ont pas l'air prêts... mais à en croire Thorsten Fink, c'est le cas de beaucoup de clubs.

Le Standard a vécu une intersaison mouvementée, et Ivan Leko fait ce qu'il peut avec les moyens du bord. Le noyau sera probablement plutôt déforcé au moment de se rendre au Racing Genk, ce dimanche, en ouverture de la saison 2024-2025.

Pour autant, à en croire Thorsten Fink, les Rouches ne seront pas les seuls à être en rodage ce week-end. Le nouvel entraîneur genkois est clair : son équipe non plus n'est pas prête. "Nous ne sommes pas prêts, non, ce n'est tout simplement pas possible de l'être en 4 semaines", affirme Fink dans le Belang van Limburg.

Cependant, Thorsten Fink "voit de bonnes choses", assure-t-il : "Nous sommes sur la bonne voie". En préparation, Genk a toutefois connu quelques difficultés, s'inclinant contre Feyenoord et les Go Ahead Eagles et partageant face à Charleroi et Lille.

Après une saison épatante à la tête de STVV, l'Allemand doit donc mettre en place sa philosophie chez le voisin et rival. "Mon objectif est d'avoir la possession du ballon, oui. Mais je veux aussi avoir l'équipe la plus fit du pays sur le plan physique", prévient-il.

Un processus qui prend du temps. Au Standard d'en profiter, ce dimanche, à la Cegeka Arena de Genk.