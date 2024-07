Anderlecht déjà face à un défi : "Je ne blâme personne pour ça, mais ça complique les choses"

Le RSC Anderlecht va entamer sa saison à huis-clos, sanction héritée de la saison passée et des incidents du Clasico. Un gros bémol pour les Mauve & Blanc.

Brian Riemer piaffe d'impatience à l'idée de retrouver notre bonne vieille Jupiler Pro League, après avoir eu deux mois à peine pour digérer la déception de la fin de saison dernière. "J'ai très hâte. Même si au début, ce n'est pas normal de reprendre aussi vite", sourit le coach danois en conférence de presse.

"Mais maintenant, après être passé si près de quelque chose la saison passée, nous avons hâte de nous y remettre. C'est une chose d'aller chercher le soleil au Portugal et de jouer des matchs amicaux, mais il n'y a rien de tel que de jouer pour de vrais points", se réjouit Riemer.

© photonews

Même si pour l'occasion, le RSC Anderlecht ne retrouvera pas son public, même s'il reçoit Saint-Trond. Le match se déroulera en effet à huis-clos en raison du comportement des supporters dans le Clasico de la saison passée.

Riemer ne blâme pas le public d'Anderlecht

"Le public nous pousse toujours, on l'a encore senti contre Wolfsbourg lors du match gala, ils étaient près de 50.000. C'est ce qu'on aime. C'était dur et ils ont joué un rôle", affirme Brian Riemer. "Dans ces situations, il manque une roue au véhicule. Mais nous devons faire sans, et pousser pour aller chercher un résultat, ce n'est pas une excuse".

Pas question non plus de blâmer les supporters, qui ont provoqué d'eux-mêmes cette sanction en provoquant des débordements. "Je me rappelle à peine de ce qui s'est passé à l'époque", évacue l'entraîneur du Sporting. "C'était contre le Standard, c'est ça ? Écoutez, ce n'est pas mon job de pointer quelqu'un du doigt. J'espère juste qu'ils savent à quel point ils nous manquent dans ces situations. Ca complique les choses, c'est sûr à 100%".