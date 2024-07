Un promu emmené par une légende : "Prouver qu'on a notre place en D1A"

Le Beerschot retrouve ce week-end la D1A qu'il avait quittée en 2022, et veut s'y installer. Plus question de faire l'ascenseur, même si Dirk Kuyt sait qu'il a du travail.

Ce samedi, le Beerschot recevra OHL et fêtera ainsi son retour en D1A, deux ans plus tard. Deux équipes qui se connaissent bien, s'étant battues à l'époque pour le droit de monter en Jupiler Pro League ; désormais, les Rats, emmenés par Dirk Kuyt, veulent prouver qu'ils ont ce qu'il faut pour y rester.

"J'ai si hâte. Nous construisons sur les bases de ce que nous avons réalisé la saison passée et désormais, nous voulons amener ça à l'échelon supérieur", déclare l'entraîneur néerlandais dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

"C'est très différent en D1A : plus rapide, plus physique. Nous nous y sommes préparés ces 6 dernières semaines", affirme Dirk Kuyt. Mais malgré toute son expérience du haut niveau, l'ancien attaquant de Liverpool relève là un tout autre défi.

"Sommes-nous prêts ? Oui, pour ce premier match. Mais pas en termes de développement de l'équipe. Ce n'est que le 6 septembre, jour de la fin du mercato en Belgique, que nous saurons où en est notre équipe, et où en sont les autres", souligne Kuyt.

"Le feu à l'intérieur de moi reste bien présent, et je veux partager cette sensation avec mes joueurs et mon staff", se réjouit-il enfin. "Nous avons un groupe qui a faim de prouver qu'il a bel et bien sa place à ce niveau. Mais la vérité est sur le terrain et nous voulons la montrer dès demain".