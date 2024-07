Avoir carburé sous Dante Brogno au RFC Liège ne suffira pas : l'arrivée de Lucas Walbrecq pousse un ancien de l'Union vers la sortie à Mons

Yadi Bangoura ne signera pas à Mons. Il fait les frais de la fin de la saga Lucas Walbrecq.

Transféré à Mons, contesté par l'Olympic qu'il lui restait encore un an de contrat, en test à Deinze et finalement bel et bien officialisé par le RAEC MONS : Lucas Walbrecq a vécu des dernières semaines agitées.

Les Montois ont dû prendre leurs renseignements auprès de la fédération avant de pouvoir confirmée l'arrivée au Tondreau du meilleur buteur de la dernière saison de Nationale 1.

Cela n'est pas sans conséquences sur la suite du mercato du RAEC : comme le rapporte SudInfo, Yadi Bangoura, qui était en test avec l'Albert, ne sera pas conservé.

La concurrence offensive déjà bien présente à Mons

L'international guinéen a quitté l'Union Namur cet été après des passages à La Louvière, Visé, à Tessenderlo, au Patro Eisden, au RWDM et à l'Union Saint-Gilloise.

Mais c'est surtout au RFC Liège qu'il a marqué les mémoires : il y a scoré à 28 reprises de 2018 à 2020. Chez les Sang et Marine, il a notamment côtoyé un certain Dante Brogno...aujourd'hui sur le banc de Mons. Pas suffisant toutefois pour déboucher sur une nouvelle collaboration.