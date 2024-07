Après Vertonghen et Hazard, un autre Diable Rouge va-t-il débarquer à Anderlecht ?

Le mercato d'Anderlecht a été lancé par l'arrivée de Jan-Carlo Simic, mais ce n'est qu'un début. Après la rumeur Butez, un autre nom bien connu a été cité au RSCA.

Jesper Fredberg travaille calmement et dans le plus grand secret à son mercato estival, à la grande frustration de certains supporters qui aimeraient voir débarquer plus de joueurs. Brian Riemer va commencer la saison sans que le dossier Ludwig Augustinsson ait été réglé, sans remplaçant à Kasper Schmeichel et sans aucun renfort offensif.

Mais le premier renfort défensif, censé remplacer Zeno Debast, est arrivé : il s'agit de Jan-Carlo Simic, qui sera associé dès que possible (peut-être dès ce samedi) à Jan Vertonghen en défense centrale. La rumeur Jean Butez a également surgi il y a quelques jours, mais le dossier n'a pas avancé récemment.

Thomas Foket, enfin à Anderlecht ?

Désormais, voilà un autre nom cité au Sporting par nos confrères du Nieuwsblad : celui de Thomas Foket (29 ans). Surprenant ? Oui et non. Un départ de Louis Patris reste dans les tuyaux, le latéral n'ayant pas convaincu la saison passée et pouvant se laisser tenter par une promesse de temps de jeu ailleurs (potentiellement en prêt).

Photonews

Pour lutter sur plusieurs tableaux, le RSCA aurait donc besoin de doubler le poste d'arrière droit, et Foket est un nom qui a déjà circulé à plusieurs reprises à Neerpede. Bruxellois de naissance, il avait été cité à Anderlecht en 2018, avant son transfert à Reims, puis en 2022.

Il ne reste qu'un an de contrat au Stade de Reims à Thomas Foket, qui a disputé 28 matchs la saison passée mais n'était plus systématiquement titulaire. Seul problème : son prix. Le Diable Rouge (10 caps) est évalué à 6 millions d'euros, un montant que Jesper Fredberg devrait négocier à la baisse.