🎥 "Noblesse oblige" : Anderlecht dévoile sa nouvelle identité avec un message très ambitieux à tout le football belge

Anderlecht a présenté sa nouvelle baseline. Le club veut assumer une identité tournée vers l'excellence.

A la veille de son premier match de championnat contre Saint-Trond, Anderlecht a voulu rappeler les valeurs chères au club. Et même les faire évoluer.

Le Sporting a publié un clip (dont la voix off est lue par un certain Youri Tielemans) pour présenter son nouveau slogan "Noblesse oblige".

Anderlecht veut respecter son standing

Cette nouvelle baseline doit accompagner le club dans sa reconquête des sommets.

Les Mauves se revendiquent de l'élite du football belge et veulent mettre en avant leur fabrique de talent. Il est question d'assumer ce rang, "de se montrer digne de ces privilèges".

Cette nouvelle ligne de conduite doit guider le club sur et en dehors du terrain. Elle se traduit par "l'obligation morale de se comporter et d'agir en fonction de son standing et de son talent".