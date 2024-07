En français, pour la première fois, Ivan Leko fait le point sur le noyau du Standard, deux jours avant le déplacement à Genk

Le Standard lancera sa saison 2024-2025 ce dimanche, sur la pelouse du Racing Genk. En conférence de presse, ce vendredi, Ivan Leko a fait le point sur les joueurs qui ne seront pas disponibles pour la rencontre.

Malgré le sentiment que la récente saison catastrophique vécue par le club vient juste de se terminer, le Standard de Liège reprendra déjà le chemin de la compétition, ce dimanche, sur la pelouse du Racing Genk.

Cette semaine, nous vous annoncions que plusieurs Rouches étaient incertains pour la rencontre, en raison d’un manque de rythme ou de légères blessures dues à l’intensité demandée par l’entraîneur croate à l’entraînement.

Bolingoli, Bulat, Sahabo, Ngoy et les autres, Ivan Leko a fait le point, ce vendredi, en conférence de presse, deux jours avant le déplacement dans le Limbourg. Et en français, pour la première fois !

En français, Ivan Leko fait le point sur les blessés du Standard

"La situation n'est pas facile. Doumbia et Sahabo ne sont pas prêts. On travaille beaucoup avec Nathan Ngoy, qui reçoit un programme adapté. On va voir, il reste encore deux séances d'entraînement. Grejohn Kyei n'est pas à 100% également." Les trois premiers ne devraient pas être sur la feuille de match, à la Cegeka Arena. Kyei pourrait l'être, mais sur le banc, pour commencer.

"Il y a beaucoup d'interrogations sur Bulat et Kawabe également. Ils ont tous les deux raté une semaine ou deux d'entraînement, plusieurs matchs amicaux. Dans notre situation, chaque joueur est important. On va tout faire pour avoir, au moins, un des deux sur la feuille."

Encore beaucoup d'inconnues, donc. Boli Bolingoli, sorti à la 17e minute contre Norwich, pourrait aussi manquer la rencontre. Il nous revient que sa blessure n'est pas grave, mais aucun risque ne sera pris, ce week-end. David Bates, arrivé de Malines, a fait la préparation et pourrait recevoir une place dans le onze. Il sera, en tout cas, sur la feuille de match, puisqu'il a bien reçu son contrat de travail, en cette fin de semaine. Enfin, Laurent Henkinet pourrait reprendre les entraînements collectifs la semaine prochaine.