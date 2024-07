Le remplaçant naturel de Francis Amuzu ? "Je veux montrer ce que j'ai vraiment à offrir cette saison"

Nilson Angulo veut se montrer avec Anderlecht cette saison. Parviendra-t-il à s'imposer comme titulaire suite à la blessure de Francis Amuzu ?

Je veux montrer ce que j'ai vraiment à offrir. La Belgique n'a pas encore vu le vrai Nilson Angulo" : Cette dernière déclaration de Nilson Angulo date d’il y a quelques semaines. Après la trêve hivernale, l'Equatorien a reçu de plus en plus de temps de jeu de la part de Brian Riemer, avec comme point d'orgue son but victorieux au Club de Bruges.

Riemer attend beaucoup d'Angulo, mais c'est Vincent Kompany qui a amené l'Équatorien à Bruxelles. Anderlecht avait versé deux millions d'euros au club Quito en 2022. L'attaquant n'a pas encore été en mesure de vraiment répondre aux attentes.

Nilson Angulo titulaire en ce début de saison ?

"J'ai demandé conseil à William Pacho (son compatriote, ancien défenseur de l'Antwerp) avant de décider de venir en Belgique", explique Angulo dans Het Belang van Limburg. "Il m'avait déjà prévenu que la première année serait très difficile. Je dois admettre que je me suis senti seul pendant les premiers mois" explique-t-il.

La barrière de la langue et le changement de culture, de climat ont eu un impact énorme sur l'Équatorien de 21 ans. "Heureusement, j'ai rencontré un compatriote à Bruxelles. Je considère toujours Diego comme un don de Dieu. Il m'a aidé avec la langue et m'a mis de plus en plus à l'aise".

Nilson Angulo pourrait encore gagner en importance avec la blessure de Francis Amuzu : "Je suis prêt si le coach a besoin de moi" conclut-il. "Comme je l'ai déjà dit : je veux montrer ce que j'ai vraiment à offrir cette saison".