Dans la lignée de Courtois ou Vandevoordt ? Thorsten Fink le confirme, un gamin de 18 ans va faire ses grands débuts contre le Standard

Thorsten Fink a confirmé l'identité du gardien qui défendra les buts de Genk contre le Standard. Mike Penders sera bien l'heureux élu.

Il y avait encore une certaine incertitude quant au gardien qui commencera la saison comme titulaire à Genk. Hendrik Van Crombrugge s'est blessé pendant la préparation et n'a recommencé à s'entraîner que cette semaine.

C'est pourquoi Thorsten Fink a dû prendre une décision. En conférence de presse, il a confirmé que Mike Penders serait entre les perches face au Standard. Le gardien de 18 ans n'a pas encore joué avec l'équipe première mais était le titulaire des U23 en D1B la saison passée.

Van Crombrugge reprendra-t-il la place de Penders ?

"Hendrik pourrait jouer, mais il n'a participé qu'à un seul match amical" a-t-il commencé dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Vous savez que les jeunes joueurs peuvent commettre des erreurs. Pour un gardien de but, c'est encore plus difficile, car s'il commet une erreur, c'est un but" assume-t-il.

"Mais le gardien précédent (Maarten Vandevoordt) avait aussi 18 ans. Thibaut Courtois a également commencé jeune ici. Ce sont des signes positifs, n'est-ce pas ? Mike a eu une bonne préparation, il a bien joué contre Feyenoord et Lille. Nous avons confiance en lui" a ajouté Fink.

Carlos Cuesta, Mark McKenzie et Bryan Heynen ne seront, eux, pas de la partie. "Les joueurs qui ont participé à la Copa America avaient besoin de repos mental. Nous avons développé des automatismes lors de notre préparation que ces gars doivent encore assimiler" a-t-il conclu. Cela a même fait dire à l'ancien de Saint-Trond que Genk n'était pas encore prêt pour recommencer le championnat.