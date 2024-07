Le Standard a brisé le coeur de Besnik Hasi : "C'est un coup dur pour moi à titre personnel"

Le KV Malines a perdu David Bates, parti rejoindre le Standard de Liège. Besnik Hasi a beau avoir récupéré deux défenseurs de qualité, à savoir Van Cleemput et Vanheusden, il n'est pas ravi.

C'est officiel depuis cette semaine : David Bates (27 ans) est un joueur du Standard. Le solide écossais a quitté le KV Malines pour un montant qu'on estime à environ 500.000 euros, et c'est un coup dur pour les Sang & Or tant Bates était une valeur sûre de leur arrière-garde.

Bates a disputé 67 matchs pour Malines, et Besnik Hasi était rapidement tombé sous son charme à son arrivée en cours de saison 2023-2024. Le voir partir dès ce mercato estival a été un vrai crève-coeur pour l'entraîneur du Kavé.

"C'est un coup dur pour moi à titre personnel. Je ne voulais absolument pas perdre David Bates", se lamente Besnik Hasi en conférence de presse à la veille du coup d'envoi de la saison 2024-2025, dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

Vanheusden et Van Cleemput pas prêts

"Mais nous devons aller de l'avant, d'autres clubs aussi doivent reconstruire. It is what it is", se résigne Hasi, qui souligne cependant : "Nous avons perdu toute notre arrière-garde, les joueurs qui ont assuré notre stabilité derrière la saison passée".

Les remplaçants sont déjà trouvés : Jules Van Cleemput est revenu au bercail, tandis que Zinho Vanheusden a lui aussi débarqué un peu à la surprise générale. Mais ces deux renforts, si intéressants soient-ils sur papier, ne joueront pas tout de suite.

"Vanheusden n'est pas prêt, Jules (Van Cleemput) ne jouera certainement pas contre Bruges. Il a des soucis au tendon", confirme Besnik Hasi. Qui commence donc la saison avec un casse-tête à résoudre...